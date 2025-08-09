Военные из одной из бригад ВСУ оставили свои оборонительные позиции и укрылись в тылу. Это произошло в Днепропетровской области и об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на информацию, полученную от представителей силовых структур.

«Солдаты противника, которые в том числе передавали нашей стороне координаты заградотрядов 17-й бригады, сбежали с целого ряда позиций вглубь Днепропетровской области», — указали силовики журналистам.

Бежавшие военные служат в 31-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.

Ранее стало известно, что мексиканские наемники, которые воюют в составе 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ «Хартия», жалуются на очень высокие потери. По их словам, в подразделении очень много убитых и пропавших без вести. В то же время, по их словам, командование замалчивает эти факты. По этой причине наемники отговаривают своих соотечественников отправляться на Украину.