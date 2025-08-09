Украинская бригада «Хартия» несет высокие потери, но командование армии не хочет этого признавать. Такое заявление сделали в подразделении мексиканских наемников Miquiztli Force. Об этом сообщило РИА Новости.

Miquiztli Force воюет на Украине в составе 25-й воздушно-десантной бригады «Хартия». Мексиканские наемники очень недовольны тем, как идут дела у этой бригады. Они отговаривают своих соотечественников отправляться на Украину и брать в руки оружие. По их словам, бригада несет очень большие потери, в ней также очень много пропавших без вести.

«Там большие потери, которые они не хотят признавать, а о пропавших без вести вообще нечего и говорить», — указали в Miquiztli Force желающим стать наемниками.

Ранее эксперт Соловьев сообщил, что может грозить вьетнамцу, который попал в плен к россиянам. Ему угрожает серьезное наказание за наемничество. Срок может быть значительно увеличен, если следствие докажет его участие в преступлениях против мирного населения. Особенность правового статуса наемников, по словам юриста, заключается в том, что на них не распространяются положения Женевской конвенции о защите военнопленных. Это дает право российским следственным органам привлекать их к ответственности по всей строгости закона.