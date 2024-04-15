Стало известно о ликвидации заслуженной женщины-снайпера ВСУ с позывным «Виски»

В прошедших боях погибла Екатерина Шинкаренко, которая была неоднократно отмечена наградами. Она служила в 53-й механизированной бригаде, ее гибель произошла во время отступления из Авдеевки. Об этом сообщил телеграм-канал «Шепот фронта».

Известно, что Шинкаренко родилась в Краматорске, за время боевых действий была награждена тремя орденами: «За мужество» 3-й степени, «Золотым крестом» и «Крестом доблести». Женщина проходила службу в 53-й механизированной бригаде, снайпер носила позывной «Виски». Она погибла недалеко от Северска, это произошло еще в феврале этого года во время отступления из Авдеевки.

По имеющимся данным, снайпер погибла вместе с целой группой солдат украинской армии, их тела оказались в глубоком российском тылу. Все они недавно были возвращены Украине.

Ранее депутат Госдумы Саралиев сообщил об обмене погибшими военнослужащими между РФ и Украиной. Российская сторона передала тела 99 погибших украинцев, и получила 23 своих убитых военных.