Украинские военные используют при допросе пленных опыт армии Соединенных Штатов. Об этом сообщил Максим Григорьев, руководитель международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов. Его точку зрения привел ТАСС.

Эксперт сообщил, что после последнего обмена военнопленными порядка 200 вернувшихся на родину россиян заявили, что к ним применяли пытки. Зачастую они проводятся по методике, разработанной в США. К примеру, истязаемому накладывают на лицо тряпку, которую поливают водой. Человек не может в итоге дышать.

«Более того, в одном из концентрационных лагерей отдельное помещение называется „Багдад“. Понятно, что без американских „специалистов не обошлось“», — указал он.

Григорьев добавил, что зачастую при пытках вообще ничего не спрашивают. Их проводят для удовольствия, чтобы удовлетворить садистские наклонности. Все это нарушает Женевскую конвенцию и другие международные положения, и не имеет сроков давности.

Ранее сообщалось, что на протяжении ночи на 30 мая российская противовоздушная оборона нейтрализовала 27 беспилотников ВСУ. Дроны были сбиты в приграничье, над Курской и Белгородской областями.