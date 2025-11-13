Стало известно о состоянии 10-летнего мальчика, пострадавшего от взрыва в Красногорске

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала о состоянии 10-летнего мальчика, пострадавшего в результате взрыва в Красногорске.

В своем телеграм-канале омбудсмен опубликовала фотографию, на которой запечатлена рука мальчика после чудовищного инцидента и проведенной операции.

«После ранения у ребенка сохраняется сильный болевой синдром, поэтому врачи держат его под седацией. Самое страшное — позади», — написала Мишонова.

11 ноября в подмосковном Красногорске 10-летний мальчик получил тяжелые травмы кисти руки в результате взрыва устройства, замаскированного под деньги. Ребенок поднял с земли около жилого дома скрученную 10-рублевую купюру, после чего произошел взрыв.

По данным источников, в свертке находилось около 10 г тротила, а само устройство было начинено гвоздями для увеличения поражающего эффекта.

Мальчика экстренно доставили в больницу, где врачи провели сложную шестичасовую операцию. Медикам пришлось ампутировать ребенку несколько пальцев на поврежденной руке. В настоящее время ребенок находится под постоянным медицинским наблюдением.

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство общеопасным способом.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил пострадавшего при взрыве в Красногорске мальчика.