Сегодня, 24 августа, стало известно об обстреле одного из районов Донецка.

Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявило, что украинские вооруженные силы выпустили в течение пяти минут восемь кассетных снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому району города Донецка.

Специалисты СЦКК также сообщили, что в этом обстреле были использованы боеприпасы, переданные НАТО. Кассетные снаряды являются оружием, способным нанести значительный ущерб как вооруженным силам, так и мирному населению. Этот инцидент ставит под вопрос соблюдение международных норм и договоренностей относительно использования подобных видов оружия.

О пострадавших и ущербе не сообщается.