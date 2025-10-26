Стало известно об уничтожении шестого беспилотника, пытавшегося атаковать Москву
Собянин сообщил об уничтожении шестого беспилотника, рвавшегося к Москве
Фото: [УНИАН]
Вечером в воскресенье, 26 октября, системы противовоздушной обороны успешно предотвратили атаку еще одного беспилотного летательного аппарата, направленного на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Ранее в течение дня воскресенья мэр Москвы Сергей Собянин информировал об уничтожении четырех, а затем еще одного беспилотного аппарата, атаковавшего столицу.
«Отражена атака ещё одного беспилотника, атаковавшего Москву», — написал мэр в своем канале на платформе Max.
Специалисты экстренных служб в настоящее время занимаются устранением последствий падения обломков дрона, добавил Собянин.