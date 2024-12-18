Стало известно предполагаемое имя задержанного по подозрению в убийстве Кириллова

По подозрению в убийстве генерал-лейтенанта Кириллова и его помощника задержан гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов. Такие данные появились у издания РИА Новости после анализа социальных сетей.

Журналисты изучили видео, опубликованное Федеральной службой безопасности. На нем показан подозреваемый, которого силовикам удалось задержать. Его внешний вид совпадает с фотографиями Ахмада Курбанова на его странице в соцсети. В частности, полностью совпали родинки, которые находятся на лице.

В то же время в МИД Узбекистана заявили, что сейчас изучают всю информацию о задержанном. По данным следствия, этот человек является узбекским гражданином.

Ранее сообщалось, что во время допроса задержанный раскрыл сумму вознаграждения, которое ему пообещали за совершение преступления. Организаторами была обещана выплата в размере $100 тыс. Ему также должны были дать вид на жительство в одной из стран НАТО.