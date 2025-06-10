Стало известно, зачем российские войска зашли в Днепропетровскую область

По словам военного эксперта Анатолия Матвийчука, заход российских войск в Днепропетровскую область свидетельствует о том, что есть приказ об установлении буферной зоны для новых регионов РФ. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что это говорит прежде всего о том, что российской армии наконец удалось вышвырнуть агрессора со своей территории, Вооруженные Силы РФ ведут боевые действия на его территории, и сегодня российские войска уже не обороняются, а наступают по всему фронту.

По мнению военэксперта, для киевского режима потеря Днепропетровской области является прежде всего усугублением его внешнеполитической ситуации, так как западные кураторы задают неудобные вопросы. А в свою очередь для российских военных это возможность выхода на оперативный простор, где комфортная территория для ведения боевых действий.

Он отметил, что дальнейшей целью российской армии станет взятие под контроль Сумы, Днепропетровска, Черниговской области, установление буферной зоны, и, скорее всего, там будет планироваться бросок на южные регионы — Одессу и Николаев.

Ранее военэксперт Онуфриенко раскрыл ситуацию на линии фронта в зоне проведения СВО.