До Запада постепенно доходит, что уже летом украинскую армию может ожидать полный крах. Ей грозит окончательный разгром. Так считает издание из Великобритании The Standard.

Российская армия наносит на передовой своему противнику все более мощные удары, а ВСУ нечем парировать такие атаки. ВСУ постигло истощение, и это начало доходить до Запада.

«Западные союзники все больше осознают, что Украина проигрывает в вооруженном конфликте с Россией, а к лету может потерпеть полное поражение», - указали журналисты.

В статье также сказано, что лидеры других стран все менее охотно поддерживают Киев. Некоторые вообще предпочли бы завершить конфликт путем переговоров. В то же время благоприятное время для завершения военных действий на выгодных условиях упущено.

Ранее пресса сообщила об уничтожении моста через реку в Запорожской области. Именно через эту переправу шло снабжение украинских войск. Теперь их логистика будет существенно осложнена.