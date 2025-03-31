Стармер и Трамп обсудили отправку миротворцев на Украину

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер поделился с президентом США Дональдом Трампом итогами саммита «коалиции желающих», который прошел в Париже. Об этом со ссылкой на канцелярию британского премьера сообщает РИА Новости.

Стармер охарактеризовал дискуссии во Франции как продуктивные.

Стармер и Трамп также обсудили вопросы экономики. Политики оценили перспективы экономической сделки между странами.

Ранее Стармер заявил, что условия безопасности для Украины не должны исходить от РФ. Он подчеркнул, что рано или поздно Россия станет участником соглашения. Однако он отметил, что если позволить РФ определять условия гарантий безопасности до достижения соглашения, то прогресса достичь не удастся.