Председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в беседе с RT назвал удар ВСУ по Старобельску в ЛНР точкой невозврата. По его словам, атака 16 беспилотников на общежитие, где спали дети, была преднамеренным военным преступлением. Время переговоров прошло, заявил парламентарий, и единственный ответ — полный разгром противника с уничтожением мостов, аэродромов и железнодорожных узлов.

По данным расследования, которое привел Слуцкий, атаку совершили 16 беспилотников, запущенных с территории Харьковской области. Целью было общежитие, где в тот момент спали дети. Военнослужащие 414-й бригады беспилотных систем ВСУ «Птахи Мадяра» под командованием Клименко, утверждает парламентарий, достоверно знали, куда бьют. На месте трагедии нашли фрагменты антенн Starlink и комплектующие к дронам производства стран НАТО. Это, по мнению Слуцкого, прямо указывает на тех, кто способствовал массовому убийству.

Политик напомнил: с 2014 года ВСУ атаковали более двух тысяч учебных заведений. Удар по Старобельску, считает он, не случайность, а звено в цепи многолетнего системного террора против детей.

Слуцкий перечислил, какими должны быть ответные действия. По его словам, необходимо полностью уничтожить железнодорожные узлы и мосты через Днепр, чтобы перекрыть каналы поставок западной бронетехники со стороны Львова. Кроме того, целями должны стать ключевые аэродромы, включая Борисполь, куда регулярно прибывает оружие с Запада.