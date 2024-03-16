Старовойт: силы ПВО уничтожили еще один БПЛА над Курской областью

Отечественным ПВО удалось ликвидировать еще один вражеский БПЛА самолетного типа в воздушном пространстве Курской области. Соответствующее заявление сделал курский губернатор Роман Старовойт в своих официальных социальных сетях.

Накануне он уже публиковал предупреждение для жителей региона о том, что имеется опасность атаки вражеской техники. Тогда Старовойт призвал местных жителей сохранять бдительность и уведомил о том, что силы и средства ПВО были приведены в готовность для отражения потенциального нападения.