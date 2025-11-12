Старшеклассник избил женщину-педагога, потребовавшую вернуть тетради

В Москве произошел вопиющий случай агрессии в стенах учебного заведения. Ученик десятого класса нанес побои преподавателю, после чего женщину пришлось госпитализировать. Чрезвычайный инцидент подтвердили в столичном департаменте образования и науки.

По информации ведомства, конфликт разгорелся на перемене. Подросток, дождавшись, когда педагог выйдет из класса, забрал с учительского стола пачку тетрадей и спрятал их в свой рюкзак. Обнаружив пропажу, учительница потребовала вернуть учебные материалы. В ответ школьник набросился на женщину и начал избивать ее по голове.

Состояние пострадавшей педагога оценивается как средней тяжести, она была экстренно доставлена в медучреждение. В департаменте заверили, что по факту произошедшего проводится служебная проверка, а в отношении подростка будут приняты все предусмотренные законом меры.

