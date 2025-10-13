В Королеве продавец устроил драку со школьниками на рынке

В подмосковном Королеве разгорелся конфликт между продавцом и школьниками, переросший в драку. Инцидент произошел из-за замечания подростков о некачественных овощах, выставленных на прилавке. Видеозапись произошедшего появилась в Сети. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Baza.

На кадрах видно, что продавец и один из школьников обмениваются ударами.

По информации издания, конфликт произошел во время рейда общественников по местам предполагаемой нелегальной торговли. Активистка Галина Жукова утверждает, что хозяин торговой точки находился в состоянии алкогольного опьянения и первым применил физическую силу.

В результате инцидента травмы получили двое подростков. В отношении продавца был составлен протокол об административном правонарушении.

