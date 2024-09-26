Стартовала всероссийская онлайн-олимпиада для школьников «Безопасные дороги». Мероприятие проводится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» Минтрансом России, МВД России и АНО «Национальные приоритеты» совместно с Министерством Просвещения.

Олимпиада проходит на образовательной платформе УЧИ.РУ до 27 октября. Она нацелена на учащихся 1-9 классов.

Участие в олимпиаде бесплатное. Для ее прохождения требуется только устройство с выходом в интернет.

Для профилактики детского дорожно-транспортного травматизма Госавтоинспекция проводит различные мероприятия, направленные на повышение осведомленности детей о правилах поведения на дорогах. В частности, в заданиях олимпиады делается акцент на навыках безопасного поведения как на пешеходных переходах и в транспорте, так и при использовании средств индивидуальной мобильности — в прошлом году эти темы оказались самыми сложными для школьников.