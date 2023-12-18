Ставропольские пожарные потушили крупный пожар на мебельной фабрике

Они сначала ограничили распространение пламени на площади в 400 квадратных метров, а затем и вовсе ликвидировали открытое горение.

Возгорание предприятия, которое находится на северо-западе Ставрополя, произошло этой ночью. Огнеборцы в сжатые сроки приступили к ликвидации ЧП. Об этом сообщил градоначальник Иван Ульянченко.

«Горит здание мебельной фабрики, пожар локализован на площади 400 квадратных метров. Пострадавших, по предварительным данным, нет», - написал он в своем микроблоге.

В ликвидации пожара было задействовано 40 бойцов пожарных расчетов, их усилия подкреплены 12 машинами специальной техники. Чуть позже пожарным удалось потушить открытые очаги пламени. Они занялись проливкой скрытых участков для предотвращения повторного воспламенения.