«Стекло посыпалось с неба». ВСУ произвели ракетную атаку на Белгород

Вооруженные формирования Украины нанесли удар по Белгороду и прилегающему району. Губернатор области Вячеслав Гладков подтвердил информацию о случившемся, отметив, что целью противника стали как сам областной центр, так и Белгородский округ.

«Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ», — сообщил глава региона в своем телеграм-канале.

Несмотря на интенсивность обстрела, по предварительным данным, жертв удалось избежать. Основной ущерб в Белгороде ограничился повреждением остекления в одном из многоквартирных домов. Это произошло на фоне продолжающегося давления на приграничные районы: днем ранее, 14 марта, Гладков сообщал о пострадавших в результате атак с использованием дронов.

Ранее сообщалось о том, что беспилотники ВСУ атаковали жилые кварталы в Суземском районе.