Стена психоневрологического интерната обрушилась в Краснодарском крае

В Краснодарском крае произошло обрушение стены в психоневрологическом интернате, о чем проинформировала прокуратура региона. Согласно информации ведомства, инцидент случился в станице Константиновской, расположенной в Курганинском районе.

Внезапно обрушилась наружная стена корпуса № 1. Кирпичное здание получило повреждения на двух этажах. Известно об одном пострадавшем: 62-летняя пациентка была доставлена в больницу, информация о ее текущем состоянии отсутствует.

Оставшиеся 76 человек, проживавшие в первом корпусе интерната, были переведены в соседние корпуса. Прокуратурой будет проведена проверка обстоятельств случившегося, а также дана оценка качеству проведенного ранее ремонта.

