Степашин рассказал об ущербе РФ, который был нанесен при экс-министре обороны Сердюкове

Анатолий Сердюков, который когда-то возглавлял Министерство обороны России, нанес серьезный ущерб обороне страны. Такое заявление сделал бывший глава российского правительства и председатель Ассоциации юристов Сергей Степашин. Его точку зрения привел ТАСС.

Степашин выступил на Петербургском международном юридическом форуме. По его утверждению, в бытность Сердюкова руководителем российского военного ведомства не задумывались о том, что армии снова придется защищать Отечество.

«Сердюков, нанес, на мой взгляд, очень серьезный удар по обороноспособности моей страны, в том числе по военкоматам, по призыву, по всему остальному», — указал Степашин.

Он добавил, что практически все участники той ассоциации, которую он возглавляет, побывали в зоне действия СВО. Юристы, по его словам, ведут работу по оказанию юридической помощи военнослужащим и участникам спецоперации. В настоящее время такая работа налажена на профессиональной основе.

Ранее сообщалось, что на полях того же форума выступил глава Следственного комитета Бастрыкин. Он сообщил, что за время СВО в российских регионах погиб 621 мирный житель, среди них 38 несовершеннолетних. Ранения получили как минимум 3217 человек, в их числе 249 детей. Все эти люди пострадали от обстрелов и воздушных ударов ВСУ.