Бастрыкин раскрыл число мирных жителей, погибших и раненных во время ударов ВСУ по РФ

Глава Следкома выступил на Петербургском международном юридическом форуме. По его словам, с начала СВО на российской территории погиб 621 мирный житель, среди них 38 несовершеннолетних. Ранения получили как минимум 3217 человек, в их числе 249 детей.

«Главной причиной жертв стали осуществляемые представителями киевского режима обстрелы объектов гражданской инфраструктуры из оружия взрывного действия, стрелкового и легкого вооружения, преимущественно иностранного производства», — указал Бастрыкин.

Ранее на этом же форуме выступил глава Минюста Чуйченко. Он заявил, что российское государство не может себе позволить быть слабым. По его словам, уроки истории показывают, что стране удается добиться ощутимых результатов только тогда, когда она живет спокойно, и ее «ничего не сотрясает». По этой причине государству необходимо уметь защищать себя.