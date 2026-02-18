«Столб серого дыма». Раскрыты детали ночной атаки на Чебоксары

Жители Чебоксар рассказали о громких хлопках в небе. Очевидцы также сообщают о сильном задымлении в одном из районов города. Информация об этом появилась в телеграм-канале SHOT.

По данным источника, мощный взрыв разбудил жителей около 5:10 утра. Затем на юге и северо-западной окраине города прозвучало еще несколько взрывов. Над столицей республики активизировались средства противовоздушной обороны (ПВО), на данный момент известно о поражении нескольких воздушных объектов. Как отмечают свидетели происшествия, в одном из микрорайонов после инцидента виден высокий столб густого дыма серого цвета.

На данный момент официальные комментарии о возможных разрушениях и пострадавших отсутствуют.

Ранее сообщалось о том, что за пять часов ПВО сбила 13 украинских БПЛА над российскими регионами.