Столичный подросток организовал поджог на железной дороге в Люберцах

Шестиклассник из столицы организовал поджог на железной дороге в Люберцах. Об этом сообщает Life.ru .

Отмечается, что двенадцатилетний подросток обратился к старшеклассникам с предложением заработать 15 тыс. рублей.

Уточняется, что целью был релейный шкаф рядом со станцией Мальчики. Подростки отогнули дверцу и подожгли провода внутри.

Поясняется, что возгорание было быстро замечено и ликвидировано, а на движение поездов это не повлияло.

Подчеркивается, что нарушители были вычислены по горячим следам, в настоящее время проводится проверка.