Столкновение двух поездов в Челябинской области произошло из-за пьяного машиниста

Виновником столкновения двух поездов, которое произошло вчера вечером в Челябинской области, стал пьяный машинист, выяснил телеграм-канал Baza.

Тепловоз столкнулся с грузовым поездом. Машинист тепловоза проехал на запрещающий сигнал светофора. В результате аварии несколько вагонов товарняка сошли с рельсов.

Позже, экспертиза определила, что в крови у машиниста тепловоза было 1,08 промилле алкоголя. В настоящее время виновник столкновения задержан, проводится доследственная проверка.

Из-за аварии задерживаются восемь пассажирских поездов и пригородные электрички.

В начале февраля сообщалось, что в Кемеровской области пьяный водитель сбил девочку и скрылся с места происшествия.