В Кузбассе пьяный водитель сбил девочку и скрылся

В Новокузнецком районе мужчина сел за руль пьяным и налетел на 15-летнюю жительницу, пишет издание «Vse42.ru» со ссылкой на соцсети.

В поселке Недорезово мужчина на легковом автомобиле сбил 15-летнюю школьницу и попытался скрыться с места преступления. Судя по повреждениям на машине, девочка влетела в лобовое стекло и разбила его.

Водителя удалось найти в селе Красулино и задержать. Он оставил побитый припаркованный транспорт во дворе. После опроса 25-летний сознался, что действительно наехал на пешехода. Вину признал. Он отметил, что был пьян на момент аварии.

ГИБДД инцидент пока не комментировали.

Напомним, что 2 февраля также произошло ДТП в Кемеровской области. В соцсети сообщали, что грузовик столкнулся с иномаркой на трассе Кемерово — Анжеро-Судженск. Водитель легковушки, улетевшей в кювет, как полагают, погиб.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области произошло свыше 2,5 тысячи ДТП.