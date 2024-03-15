Столкновение иномарки с трактором в Башкирии привело к гибели четырех человек

Водитель автомобиля марки Toyota Corolla допустил на трассе столкновение с трактором, и это привело к гибели его самого и всех, кто находился в салоне машины. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление регионального управления министерства по чрезвычайным ситуациям.

ДТП произошло на трассе М-7 «Волга», на ее 1323-м километре. Трагедия разразилась между населенными пунктами Николаевка и Чернолесовский. Toyota Corolla столкнулась на дороге с трактором, после чего вылетела в кювет и уже там загорелась.

«Установлено, что в легковушке находились четыре человека, все они погибли», - заявили по этому поводу в МЧС.

На место аварии выехал начальник республиканского ГИБДД, там же сейчас работают эксперты-криминалисты. Они выясняют все обстоятельства данной трагедии.

Ранее сообщалось, что в ДТП с участием скорой помощи в Пермском крае погиб ее пациент. В машину с медиками и их подопечным врезался УАЗ, после чего опрокинулся на бок.