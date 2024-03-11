В серьезном ДТП со «скорой» и BMW под Пермью погиб пациент

На улице Всеобуча в Соликамске Пермского края днем понедельника, 11 марта, произошло серьезное ДТП с участием автомобиля «скорой» медпомощи. Об этом сообщает РИА Новости , ссылаясь на свой источник в полиции края.

По данным издания, водитель BMW врезался в машину скорой помощи, которая двигалась впереди. Сообщается и о том, что водитель иномарки мог быть пьян за рулем, в связи с чем и не смог соблюсти дистанцию. Это привело к фатальным последствиям – в результате сильного удара УАЗ просто опрокинулся на бок. У иномарки, судя по фотографиям в социальных сетях, смята передняя часть авто.

В ДТП погиб пациент, который на момент инцидента находился в машине «скорой», оба водителя и еще два пассажира медицинского автомобиля были госпитализированы в больницу. Теперь проверкой по факту инцидента занимается полиция округа, подробности уточняются.