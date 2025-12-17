Столкновение трех грузовиков полностью парализовало федеральную трассу в Челябинской области

Столкновение сразу трех грузовиков в Челябинской области привело к тому, что трасса М-5 оказалась полностью заблокированной. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на информацию, полученную от региональной Госавтоинспекции.

ДТП на Южном Урале произошло в среду, 17 декабря. Водитель грузового автомобиля марки Scania при движении в сторону Москвы не сумел выдержать дистанцию и врезался в движущийся впереди грузовик DAF.

«От сильного удара Scania вынесло на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с большегрузом Shacman, следовавшим в направлении Челябинска», — указали журналистам.

На месте аварии образовался мощный затор. Движение по автотрассе полностью встало. Сотрудники ГАИ тут же организовали объезд легковых автомобилей через город Юрюзань и деревню Первуха. Несмотря на это, в данном районе скопилась большая пробка. Сотрудникам следственных органов и аварийных служб предстоит длительная работа по разбору завала и проведению всех положенных действий.

Ранее сообщалось, что серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в Челябинске, там автомобиль УАЗ вылетел с моста и опрокинулся на поверхность замерзшей реки. В результате аварии пострадали два человека, которые были доставлены в больницу.