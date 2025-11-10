«Из-за личной неприязни»: пенсионерка в московском метро столкнула подростка на рельсы

В московском метро пенсионерка столкнула 13-летнюю девочку на рельсы на станции метро «Таганская» в Москве. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по региону. Инцидент произошел 9 ноября.

По предварительной информации, женщина 1961 года рождения совершила нападение, руководствуясь личной неприязнью к ребенку. В настоящее время подросток находится вместе с родственниками — ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Подозреваемую задержали на месте преступления. Ей предъявили обвинение по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Следственные органы ходатайствуют перед судом о избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для пенсионерки.

