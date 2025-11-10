«Красноярский Раскольников»: россиянин признался в убийстве пенсионерки из-за спора за квартиру

В Красноярском крае следователи завершили расследование жестокого убийства 68-летней пенсионерки, совершенного 18 лет назад, пишет «Лента.ру».

Обвиняемым по делу проходит 48-летний житель Курска, который полностью признал свою вину и в настоящее время находится под арестом. Уголовное дело россиянина направили в органы прокуратуры для утверждения обвинительного заключения.

Ключевой деталью, позволившей раскрыть застарелое преступление, стала история с продажей квартиры пожилой женщины.

При повторном анализе материалов дела в 2025 году оперативники обратили внимание на то, что недвижимость была реализована незадолго до таинственного исчезновения пенсионерки. Допрос соседей и знакомых помог выйти на след семейной пары дальних родственников, которые занимались организацией этой сделки.

В ходе следственных действий мужчина дал подробные показания. Он сознался, что в октябре 2007 года на даче у своей тещи между ним и пенсионеркой разгорелся острый конфликт.

Причиной спора стала предстоящая продажа квартиры пожилой женщины. Во время эмоциональной ссоры обвиняемый расправился с пенсионеркой, использовав для этого обычную веревку.

После совершения преступления он тайно захоронил тело убитой на территории дачного огорода, а правоохранительным органам сообщил ложную версию о том, что женщина якобы уехала в другой город.

