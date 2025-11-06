«Столкнулись с космическим мусором»: китайские астронавты застряли на станции «Тяньгун» из-за вмятины на корабле

Экипаж корабля Shenzhou-20 оказался заблокированным на орбите из-за повреждений, полученных в результате столкновения с космическим мусором.

Инцидент привел к образованию глубокой вмятины на корпусе вмятин, что сделало запланированное возвращение на Землю потенциально небезопасным.

По информации источника, трое китайских астронавтов находятся на борту орбитальной станции «Тяньгун» с апреля. За время пребывания на орбите они успешно выполняли программу научных экспериментов, осуществляли выходы в открытый космос и адаптировались к условиям длительного пребывания в невесомости.

31 октября к станции прибыл второй экипаж, который должен был провести плановую ротацию.

Специалисты Центра управления полетами проводят тщательную оценку масштабов повреждений и выявление возможных критических неисправностей на корабле Shenzhou-20.

В связи с создавшейся ситуацией было принято решение о переносе миссии по возвращению на Землю, изначально запланированной на 5 ноября. В настоящее время рассматриваются различные варианты безопасной эвакуации экипажа.

