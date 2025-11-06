Космический гость над Подмосковьем: астроном объяснил природу таинственной ночной вспышки

В ночь на 6 ноября жители Серпухова стали свидетелями впечатляющего астрономического явления — яркая вспышка на несколько секунд озарила ночное небо, вызвав волну обсуждений в соцсетях и породив самые фантастические теории. Корреспондент REGIONS обратился к серпуховскому астроному-любителю Олегу Миронову, который дал научное объяснение феномену.

В отличие от обычных метеоров, это событие в округе отличалось интенсивностью и продолжительностью свечения, что заставило многих горожан задуматься о природе небесного гостя.

«То, что увидели жители, скорее всего, было сгоранием небольшого астероида в атмосфере. Подобные объекты не представляют угрозы для Земли — они слишком малы, чтобы достичь поверхности», — говорит Миронов

Эксперт привел для сравнения чебаркульский метеорит 2013 года, который имел размер автобуса и все же частично долетел до земли, тогда как над Серпуховым сгорело значительно менее массивное тело. Несмотря на убедительные доводы ученых, в интернете продолжаются жаркие споры — некоторые пользователи связывают вспышку с приближением кометы 3I/ATLAS, другие выдвигают гипотезы о космических кораблях пришельцев.

Интерес к событию был подпитан и недавней информацией о политике NASA, которая запретила отправку ответных сигналов на потенциальные внеземные послания. Хотя это решение связано с мерами предосторожности при изучении космоса, оно невольно подстегивает конспирологические версии.

Ранее сообщалось, что физик раскрыл природу необычного неба над Подмосковьем.