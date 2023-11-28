Столтенберг не дал внятного ответа на вопрос о перспективах Украины в конфликте

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что предпочитает соблюдать осторожность в оценке перспектив конфликта на Украине.

Накануне заседания глав МИД альянса в Брюсселе украинские журналисты задали ему вопрос о том, ожидает ли он ощутимых успехов ВСУ в обозримом будущем. Столтенберг уклонился от прямого ответа.

Генсек НАТО отметил, что все войны непредсказуемы, поэтому относиться к прогнозам стоит с крайней осторожностью.

Столтенберг назвал ситуацию на Украине сложной и призвал союзников продолжать оказывать помощь Киеву.