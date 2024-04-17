Столтенберг созовет Совет НАТО — Украина по просьбе Зеленского

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что в пятницу созовет Совет НАТО — Украина по просьбе украинского лидера Владимира Зеленского.

Он отметил, что заседание будет посвящено наращиванию помощи Украине.

Как сообщало агентство Associated Press, голосование по Украине в Палате представителей Конгресса США вряд ли состоится на этой неделе. Следовательно, на совете не смогут рассматривать поставки вооружения из США, а речь может идти только о помощи от европейских стран.

В последнее время Украине непрестанно жалуется на нехватку вооружения, а в особенности средств ПВО, чтобы противостоять российским ударам по критической инфраструктуре страны.

Ранее Владимир Зеленский в интервью PBS рассказал, что российским войска удалось поразить Трипольскую ТЭС в Киевской области из-за того, что у защитников станции закончились ракеты.