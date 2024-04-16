«Закончились ракеты»: Зеленский объяснил, почему была уничтожена Трипольская ТЭС

Российской армии удалось разрушить Трипольскую ТЭС в Киевской области, потому что у Украины закончились ракеты для средств ПВО, заявил Владимир Зеленский в интервью PBS.

«К ней летели 11 ракет. Первые семь мы сбили, оставшиеся четыре уничтожили станцию. Почему? Потому что у нас не было ракет. Закончились», — сказал Зеленский.

То есть, по словам президента Украины, ракеты закончились непосредственно во время атаки. Тогда как советник офиса Зеленского Михаил Подоляк утверждал, что ракеты у Киева еще есть, но их критически не хватает.

Также во время интервью Зеленский обиделся на Запад, который помогает Израилю, но охладел к Украине. Украинский лидер отметил, что без западной помощи «у нас не будет шансов на победу».

Ранее газета The Washington Post предположила, что ужесточение призыва на Украине может «разжечь панику» в стране.