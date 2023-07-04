Столтенберг утвержден генсеком НАТО еще на один год
Фото: [AP/ТАСС]
Североатлантический альянс продлил срок полномочий действующего генерального секретаря блока Йенса Столтенберга до 1 октября 2024 года, сообщает Reuters.
Столтенберг в своей соцсети написал, что он польщен доверием, и отметил, что в нынешнем «опасном» мире альянс важен как никогда.
Ранее норвежец заявлял, что он не держится за этот пост и согласится на продление полномочий лишь в случае крайней необходимости.
Она наступила после того, как президент США Джо Байден не одобрил ни одной кандидатуры. Британский министр обороны Бен Уоллес ему не нравился изначально, а датский премьер Метте Фредериксен чем-то разочаровала американского лидера во время визита в Вашингтон.
Столтенберг является генсеком НАТО с 2014 года.