Столтенберг заявил, что НАТО не пригласит Украину в альянс на июльском саммите

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил по итогам встреч министров обороны стран блока, что на июльском саммите в Вильнюсе Украину не пригласят в альянс.

Столтенберг в очередной раз отделался обтекаемыми фразами о том, что «мы все подумаем, как Украину сделать ближе к НАТО».

Такая неопределенность раздражает Киев. Владимир Зеленский говорит, что понимает: пока на Украине ведутся боевые действия, о полноценном вступлении в НАТО речи быть не может.

Однако на саммите в Вильнюсе Украине хочет получить нечто вроде «дорожный карты» по вступлению в альянс, а не пустые обещания.