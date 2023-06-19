Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с заявлением о необходимости восстановления арсеналов альянса в кратчайшие сроки.

Он отметил, что существующие запасы оружия и боеприпасов значительно истощены и требуют пополнения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление чиновника на Дне германской промышленности.

По мнению большинства экспертов, дефицит боеприпасов может быть вызван значительными объемами вооружений, которые НАТО передает киевскому режиму.

В свете этих обстоятельств, Столтенберг подчеркнул необходимость оперативного восстановления арсеналов НАТО, чтобы гарантировать его готовность к любым возможным вызовам и обеспечить безопасность своих членов альянса.