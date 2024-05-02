Страдает от потери памяти: Подмосковные росгвардейцы помогли потерявшейся пожилой женщине

Примечательно, что к сотрудникам обратились неравнодушные местные жители, которые пояснили, что недалеко находится заблудившаяся пожилая женщина. Тогда, разыскав пенсионерку, росгвардейцы поняли, что женщина не ориентируется в пространстве и страдает рассеянностью.

При этом пенсионерка не могла назвать свою фамилию и плохо слышала. Стражи порядка при помощи записей на листе бумаги смогли выяснить, что бабушка живет в Воскресенске и приехала на поиски своей матери.

После чего женщину доставили в отдел полиции, где ее ждали взволнованные близкие. Выяснилось, что на прогулке пенсионерка заблудилась и направилась на общественном транспорте в другую сторону от дома. Родные потерявшейся поблагодарили сотрудников Росгвардии за неравнодушие и отзывчивость.