Страдает от потери памяти: Подмосковные росгвардейцы помогли потерявшейся пожилой женщине
Фото: [Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области]
Сотрудники Егорьевского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области помогли вернуться домой потерявшейся 84-летней женщине, страдающей потерей памяти. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Примечательно, что к сотрудникам обратились неравнодушные местные жители, которые пояснили, что недалеко находится заблудившаяся пожилая женщина. Тогда, разыскав пенсионерку, росгвардейцы поняли, что женщина не ориентируется в пространстве и страдает рассеянностью.
При этом пенсионерка не могла назвать свою фамилию и плохо слышала. Стражи порядка при помощи записей на листе бумаги смогли выяснить, что бабушка живет в Воскресенске и приехала на поиски своей матери.
После чего женщину доставили в отдел полиции, где ее ждали взволнованные близкие. Выяснилось, что на прогулке пенсионерка заблудилась и направилась на общественном транспорте в другую сторону от дома. Родные потерявшейся поблагодарили сотрудников Росгвардии за неравнодушие и отзывчивость.