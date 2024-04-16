Страховщик Юргенс перечислил регионы РФ, где населению следует застраховать жилье от стихийных бедствий

Стихийное бедствие, обрушившееся на населенные пункты вдоль реки Урал, оставило без крова десятки тысяч человек. Многие жители Оренбурга и Орска, оказавшись во власти стихии, были вынуждены покинуть свои дома, многие даже остались без денег и документов. По словам страховщика Игоря Юргенса, жертвы наводнения потеряли меньше, если бы их имущество было застраховано. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что в случае заключения страхового договора все случаи выплаты компенсации обговариваются, в связи с чем никакого разночтения после того, как стихийное бедствие произошло, между страховщиком и страхователем быть не может. Нюансы могут быть только в стоимости и охвате страховки. Страховые компании не раз предлагали государству ввести квазиобязательное страхование от несчастий, аналогичных тем, что произошли в Орск и Оренбурге, однако в силу бюрократических проволочек этого не произошло.

По мнению страховщика, экспертами уже ведется дискуссия о том, как сочетать финансовые возможности субъектов РФ и их жителей с необходимостью страховать от такого рода несчастных случаев. Это дальневосточные регионы, где заливы и наводнения являются регулярным событием, и южные регионы РФ, где велика вероятность землетрясений.