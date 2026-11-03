Встреча в новой школе «Вектор»: глава Котельников встретился с земляком-участником СВО
Фото: [администрация городского округа Котельники]
В городском округе Котельники состоялась рабочая встреча главы муниципалитета Михаила Соболева с военнослужащим Дмитрием. Участник специальной военной операции, являющийся выпускником местной школы №3, в настоящее время находится в отпуске.
Мероприятие прошло в новом образовательном корпусе «Вектор». Директор школы Оксана Романова, которая была учительницей Дмитрия, провела для гостя и его семьи экскурсию по зданию. Военнослужащий осмотрел просторные этажи, актовый зал, столовую и современные учебные кабинеты.
В неформальной обстановке за чашкой чая стороны обсудили актуальные вопросы, касающиеся быта военнослужащих. По словам Михаила Соболева, на встрече были затронуты темы своевременности поставок необходимого снаряжения и гуманитарных грузов, а также вопросы материально-технического обеспечения подразделения.
«Спасибо Дмитрию за встречу! Будем и дальше делать все необходимое для поддержки наших защитников и их семей!» — заявил глава муниципалитета. Напомним, Дмитрий находится на передовой уже пятый год, дома его ждут супруга и двухлетняя дочь.