Встреча в новой школе «Вектор»: глава Котельников встретился с земляком-участником СВО

В городском округе Котельники состоялась рабочая встреча главы муниципалитета Михаила Соболева с военнослужащим Дмитрием. Участник специальной военной операции, являющийся выпускником местной школы №3, в настоящее время находится в отпуске.

Мероприятие прошло в новом образовательном корпусе «Вектор». Директор школы Оксана Романова, которая была учительницей Дмитрия, провела для гостя и его семьи экскурсию по зданию. Военнослужащий осмотрел просторные этажи, актовый зал, столовую и современные учебные кабинеты.

В неформальной обстановке за чашкой чая стороны обсудили актуальные вопросы, касающиеся быта военнослужащих. По словам Михаила Соболева, на встрече были затронуты темы своевременности поставок необходимого снаряжения и гуманитарных грузов, а также вопросы материально-технического обеспечения подразделения.