Загадочные огни пронеслись над обсерваторией и моментально исчезли: астрономы увидели очередное НЛО

Восемь участников астрономического общества в Солфорде сообщили о двух необычных группах огней, которые пролетели над их обсерваторией вечером 7 октября, пишет Daily Mail. Сначала очевидцы увидели шесть оранжевых огней, двигавшихся V-образным строем, а примерно через 25 минут — три белых огня, образовавших треугольник.

Первое наблюдение произошло около 19:54. По оценке очевидцев, огни двигались очень быстро и бесшумно на высоте примерно 150 метров, однако в отчете не объясняется, как именно была рассчитана эта высота.

В 20:19 появились три белых огня, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга. Они создавали впечатление треугольного объекта размером до 60 метров, хотя никакой твердой поверхности между огнями наблюдатели не видели.

Спустя несколько секунд огни внезапно исчезли, словно их выключили. Это означает лишь резкую потерю видимости, а не подтвержденное исчезновение физического объекта.

Очевидцы проверили данные о гражданских самолетах, местной активности дронов и военных полетах, но подходящего объяснения, по их словам, не нашли.

При этом независимых данных, подтверждающих скорость, высоту или природу огней, нет. Поэтому сообщение остается рассказом очевидцев о неопознанном явлении, а не доказательством существования внеземного аппарата.