На маршруте № 904, связывающем Дзержинский, Котельники и Москву, появился новый автобус

Новый автобус большого класса КАВЗ-4270 начал обслуживать маршрут АО «Мострансавто» № 904 «Дзержинский (Областная больница) — ул. Угрешская — м. Котельники», маршрут обеспечивает транспортное сообщение жителей между Дзержинским, Котельниками и Москвой. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Автобус рассчитан на перевозку до 90 пассажиров, в том числе 28 человек могут разместиться на посадочных местах. Его отличают низкопольная конструкция, пневматическая подвеска и система «книлинг», позволяющая опускать уровень пола ближе к дороге на остановках, облегчают посадку и высадку. Для маломобильных пассажиров и родителей с детскими колясками предусмотрены просторная площадка и механическая аппарель.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.