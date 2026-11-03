В Наро-Фоминском округе обновили 14 региональных дорог

Специалисты Мосавтодора обновили 14 региональных дорог в городском округе Наро-Фоминск, они восстановили элементы инфраструктуры, выполнили ямочный ремонт и опиловку деревьев. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, специалисты восстановили дорожное покрытие в деревнях Таширово, Чешково, поселке Новая Ольховка, вблизи деревни Каурцево, поселка Васильчиново, поселка станции Башкино, садового товарищества Дружба и между деревнями Веселево и Никольское.

Опиловка деревьев прошла в деревне Семенково на улице Можайской. Помимо этого, для безопасности дорожного движения рабочие привели в нормативное состояние знаки в городе Наро-Фоминск на улице Погодина, в поселке совхоза Архангельский и вблизи деревни Монаково. Линии наружного освещения отремонтировали в городе Наро-Фоминске на улице Профсоюзной и в деревне Таширово на улице Полевой.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.