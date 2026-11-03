Сын покойного бэк-вокалиста «Любэ» Алексея Тарасова показал архивные фото отца и обратился к нему

Super: сын бэк-вокалиста «Любэ» Тарасова опубликовал архивные фото с отцом

Культура и спорт

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Вероника Пасиковская/Сгенерировано нейросетью]

Серафим Тарасов, сын бэк-вокалиста группы «Любэ» Алексея Тарасова, опубликовал в социальных сетях архивные фотографии, на которых он запечатлен вместе с отцом в разные годы, передает Super.

Молодой человек трогательно обратился к умершему отцу и отметил, что никогда его не забудет.

«Пусть земля тебе будет пухом», — написал Серафим.

Тарасов скончался 30 октября в возрасте 64 лет. Причиной смерти стал рак. Алексей был одним из ветеранов коллектива: он присоединился к «Любэ» почти сразу после основания группы и оставался с ней на протяжении многих лет.

Подписчики выразили соболезнования семье музыканта. Многие отметили, что в последнее время Алексей не выступал с группой: на некоторых концертах, в том числе в Ростове, его заменял сын.

Поклонники поблагодарили Серафима за то, что он продолжил выступать с «Любэ», и выразили надежду, что молодой человек сохранит связь с коллективом.

Ранее сообщалось, что в Воронеже простились с рэпером Мишей Маваши.

Актуально

Читайте также

Стала известна причина смерти сыгравшего в «Дальнобойщиках» Владислава Толдыкова

Стала известна причина смерти сыгравшего в «Дальнобойщиках» Владислава Толдыкова

Ким Кардашьян воспроизвела эпатажный образ своей 13-летней дочери

Ким Кардашьян воспроизвела эпатажный образ своей 13-летней дочери

Полина Диброва вышла в свет с сыном от телеведущего Дмитрия Диброва

Полина Диброва вышла в свет с сыном от телеведущего Дмитрия Диброва

Звезда «Пиратов карибского моря» Кира Найтли появилась в прозрачной юбке с камнями в Лондоне

Звезда «Пиратов карибского моря» Кира Найтли появилась в прозрачной юбке с камнями в Лондоне

Онкобольная экс-звезда «Дома-2» Алена Рапунцель вышла на связь из больницы

Онкобольная экс-звезда «Дома-2» Алена Рапунцель вышла на связь из больницы

34-летняя звезда «Папиных дочек» Мельникова показала редкие кадры с двухлетней дочерью

34-летняя звезда «Папиных дочек» Мельникова показала редкие кадры с двухлетней дочерью

Звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер развелась с Максимом Белбородовым

Звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер развелась с Максимом Белбородовым

Анна Плетнева похвасталась фигурой в бикини

Анна Плетнева похвасталась фигурой в бикини

«Это Африка, детка»: номер звезды фильма «Я люблю тебя» Толкалиной в ЮАР разгромили обезьяны

«Это Африка, детка»: номер звезды фильма «Я люблю тебя» Толкалиной в ЮАР разгромили обезьяны

Дочь Алсу поздравила Яна Абрамова с Днем отца

Дочь Алсу поздравила Яна Абрамова с Днем отца

Лолита высказалась об артистах, которые проходят «через постель» ради славы

Лолита высказалась об артистах, которые проходят «через постель» ради славы

Легенду американского футбола Тома Брэди заподозрили в романе с Кэндис Свейнпол

Легенду американского футбола Тома Брэди заподозрили в романе с Кэндис Свейнпол

Добавьте mosregtoday.ru в избранное