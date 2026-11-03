Сын покойного бэк-вокалиста «Любэ» Алексея Тарасова показал архивные фото отца и обратился к нему

Серафим Тарасов, сын бэк-вокалиста группы «Любэ» Алексея Тарасова, опубликовал в социальных сетях архивные фотографии, на которых он запечатлен вместе с отцом в разные годы, передает Super.

Молодой человек трогательно обратился к умершему отцу и отметил, что никогда его не забудет.

«Пусть земля тебе будет пухом», — написал Серафим.

Тарасов скончался 30 октября в возрасте 64 лет. Причиной смерти стал рак. Алексей был одним из ветеранов коллектива: он присоединился к «Любэ» почти сразу после основания группы и оставался с ней на протяжении многих лет.

Подписчики выразили соболезнования семье музыканта. Многие отметили, что в последнее время Алексей не выступал с группой: на некоторых концертах, в том числе в Ростове, его заменял сын.

Поклонники поблагодарили Серафима за то, что он продолжил выступать с «Любэ», и выразили надежду, что молодой человек сохранит связь с коллективом.

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