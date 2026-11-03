Ирина Роднина назвала любимые виды спорта

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в разговоре со Sport24 рассказала , трансляции каких видов спорта смотрит по телевидению.

Выдающаяся спортсменка призналась, что совсем не любит футбол: негативного отношения нет — просто неинтересно.

«Мне больше нравятся зимние виды спорта. Вот в биатлоне все хорошо и интересно, но Губерниев очень кричит — ну так нельзя», — сказала Ирина Роднина.

Прославленная фигуристка отметила, что ей нравятся трансляции лыжных гонок, когда их комментирует олимпийский чемпион Александр Легков.

Ранее норвежский лыжник Йоханнес Клебо сказал, что будет рад, если россиянин Александр Большунов вернется в международные соревнования.