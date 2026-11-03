Стала известна причина смены капитана в «Ак Барсе»

Защитник «Ак Барса» Алексей Марченко лишился капитанства в казанской команде после того, как не приехал на ужин на базу, сообщило издание «Бизнес Online».

Новым капитаном «Ак Барса» стал Альберт Яруллин. Подчеркивается, что решение принял главный тренер Анвар Гатиятуллин.

Перед игрой с «Амуром» команде объявили, что команда будет готовиться к игре как будто в гостевых условиях. То есть всем игрокам нужно было приехать вечером на базу и переночевать. Перед домашними играми такая практика используется крайне редко, и Марченко прибыл на базу только к отбою.

Впрочем, как подчеркивает издание, хоккеист остался в нормальных отношениях с тренерским штабом. Он пропустил игру с «Амуром» в качестве наказания, но уже в следующем матче против СКА был в составе.

34-летний Марченко проводит в «Ак Барсе» третий сезон. До этого он выступал за СКА, ЦСКА и «Автомобилист». В нынешнем чемпионате защитник сыграл за казанцев в 22 матчах, в которых набрал 4 (1+3) очка.

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