Новые автобусы вышли на маршрут № 1064, связывающий Реутов, Москву и Люберцы

На маршрут АО «Мострансавто» № 1064 «ст. Реутово — Москва (м. Новокосино) –Люберцы (ул. Наташинская)», который связывает Реутов и Люберцы с Москвой, вышли два новых автобуса большого класса КАВЗ-4270, они рассчитаны на перевозку до 90 пассажиров. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В транспортных средствах предусмотрены низкий пол, пневматическая подвеска и система «книлинг», которая позволяет опускать уровень пола ближе к дороге на остановках. В салоне есть системы отопления, вентиляции и кондиционирования, площадка для пассажиров с детскими колясками и маломобильных граждан. Внутри и снаружи установлены системы видеонаблюдения. Электронные табло и звуковое информирование помогут пассажирам ориентироваться на маршруте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.