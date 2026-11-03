В Московской области на употребление наркотиков проверили более 60 тыс. подростков

В Подмосковье обучающиеся школ и студенты могут добровольно пройти проверку на употребление наркотических и психотропных веществ, с начала 2026 года это сделали порядка 60,5 тыс. учащихся региона — примерно на 4 тыс. больше показателя прошлого года. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Такие медицинские осмотры играют важную роль в профилактике: с их помощью можно оценить масштаб употребления запрещенных веществ среди молодежи Подмосковья и обнаружить случаи на самой ранней стадии», — сказал главный врач Московского областного наркологического диспансера, главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

Такую проверку организуют в образовательных учреждениях региона, ее проводят специалисты наркологической службы с помощью приборов экспресс-анализаторов. Сведения о результатах по каждому участнику являются конфиденциальными и не разглашаются. В случае положительного или сомнительного результата анализы направляются повторно в химико-токсикологическую лабораторию областного диспансера для подтверждающего исследования.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

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