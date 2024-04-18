Страховщики назвали причины отказа в выплате компенсации оператору «Северных потоков»

Как стало известно «Ъ», страховщики считают, что газопровод был взорван в ходе военных действий, а такие риски не были включены в полис. Это основание они направили в Высокий суд Лондона, где рассматривается исковое заявление Nord Stream.

Кроме того, страховые компании не согласны с размером выплат в 400 млн евро, на котором настаивает Nord Stream.

Нитки газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» должны были транспортировать природный газ из России в Европу. 26 сентября оба газопровода пострадали от диверсии.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Запад намеренно старается затянуть расследование теракта на «Северных потоках», так как ему, очевидно, есть что скрывать.